Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске вчера было нервным. Обе стороны признались, что общение перешло в скандал.

Правда, по итогу Офис президента попытался показать, что все прошло отлично, и даже снова сообщил, что согласовал участки для разведения войск и разминирования. Но в "ДНР" это опровергли.

Скандалы в Минске идут на фоне перемирия, которое обострило вопросы политического урегулирования на Донбассе.

Украина сама настаивала, что обсуждать выборы и особый статус будет лишь после устойчивого прекращения огня. Огня практически нет уже больше месяца. Но запускать политическое урегулирование украинская делегация отказывается - из-за чего и накаляется обстановка в ТКГ.

Разбирались, что вчера произошло в Минске.

От истерики до фейков. Что заявили в Украине

Украинская делегация вчера буквально фонтанировала конфликтными заявлениями - подчас откровенно ложными. Солировали на этом направлении Сергей Гармаш и Денис Казанский - представители "партии войны", которых Банковая ввела в переговоры, чтобы отвести от себя подозрения в "капитуляции".

Если верить заявлениям Гармаша и Казанского, то они втроем с Леонидом Кравчуком едва ли не довели до истерики представителя России Бориса Грызлова, а также представителей "ДНР" и "ЛНР". Камнем преткновения стал отказ России работать в гуманитарной и политических подгруппах без изменения постановления Рады о местных выборах.

В этом постановлении парламент, напомним, заявил, что выборы в ОРДЛО состоятся только после передачи Украине неподконтрольного участка границы. Что противоречит Минским соглашениям, в которых говорится, что граница переходит под контроль Киева только после выборов и закрепления в Конституции особого статуса Донбасса.

То есть тогда впервые Украина приняла официальный документ, декларирующий отказ от норм "Минска-2".

Россия потребовала отменить эту норму не вчера - об этом заявлялось еще на предыдущей встрече Трехсторонней контактной группы. После чего Кравчук даже отправил в Раду запрос о пересмотре спорного пункта постановления. Но в "Слуге народа" заявили, что ничего пересматривать не будут.

Очевидно, что этот отказ не мог снять требований РФ. И максимум, что можно было сделать - попытаться добиться прогресса на других направлениях. Например, по безопасности, где Москва продолжает диалог. Но судя из слова Гармаша и Казанского, они устроили скандал по поводу позиции России. Которая, как и следовало ожидать, от этого не поменялась. То есть целью был сам скандал.

Вот, как его описывает Сергей Гармаш:

"Сегодня Кравчук довольно жестко ответил Грызлову и на его тирады с оценками Верховной Раде Украины, и на попытку закрыть рот нам, переселенцам из ОРДЛО. Оказывается, он умеет быть не только дипломатичным, но и принципиальным. Дело в том, что Леонид Макарович решил, что раз те представители ОРДЛО принимают участие в заседании ТКГ по всем подгруппам, то и нам нужно не ограничиваться только политической подгруппой. Истерика той стороны началась еще на гуманитарке, где они заблокировали обмен пленными, мотивируя это необходимостью отмены известного постановления Верховной Рады о проведении местных выборов. Дэн Казанский взял слово и начал говорить, что это постановление не имеет никакого отношения к обмену и нельзя играть в политику, когда речь идет о людях, сидящих в тюрьмах В том числе, и об ИХ людях. Никанорова и Дейнего начали тупо орать, последний даже отключил видеосвязь. До этого Никанорова была всегда сдержанной…

Второй акт балета был уже с участием примы. Когда я попросил слова на отчете политической подгруппы, Грызлов вдруг начал перебивать и возмущаться, что в ТКГ должны принимать участие только руководители делегаций, а не эксперты. Тогда я спросил, членами какой делегации являются те представители "ОРДЛО", и напомнил, что они всего лишь приглашенные российской стороной, а сами по себе ОРДЛО – не сторона Трехсторонней контактной группы. Также меня возмутил тот факт, что Грызлов несколько раз заявлял будто Россия – не сторона конфликта, а посредник. Я сказал, что не помню, чтоб Украина давала России согласие на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. Не уверен, слышал ли он это, потому что мы говорили практически одновременно, а потом Москва выключила видеосвязь… Нужно отметить, что именно Леонид Макарович настоял, чтоб мне, вопреки крикам Грызлова, все-таки дали возможность говорить. И указал, что Украина сама будет решать, кого ей включать в свою делегацию, и что у нас все члены делегации равны. В общем, я даже не думал, что всегда такой спокойный и отдаленно-холодный Грызлов, может так истерить. Это еще предмет для анализа – почему они так возбудились на нас…".

Примерно ту же версию излагает Казанцев.

"В ТКГ сегодня без особых перемен. Россияне и их представители более-менее адекватно общаются только в подгруппе по безопасности - там удается согласовывать отдельные действия по открытию новых КПВВ в Луганской области. Работа гуманитарной и политической подгрупп полностью заблокированы. Там российская сторона вообще отказывается что-либо обсуждать до тех пор, пока украинский парламент не отменит свое постановление о проведении очередных местных выборов от 15.07.2020. Шантажируют самым важным - обменом пленных. Отказываются даже согласовывать списки.

Украинская сторона пыталась взывать к гуманности. Ведь отказом от обмена боевики обрекают на страдания не только украинских пленных, но и своих собственных, которые находятся в украинских тюрьмах. Но эти призывы никакого действия не возымели, так как, по всей видимости, пленные боевики для россиян не представляют никакой ценности. Гораздо важнее провоцировать скандал из-за документа, который вообще не имеет отношения к ОРДЛО и касается лишь выборов на подконтрольной территории.

Леонида Кравчука сегодня было прямо не узнать - полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении. С Грызловым он общался довольно жестко, и в итоге довел российского представителя до припадка. Никогда прежде не видел Грызлова в таком состоянии - тот от злости даже от видеосвязи отключался".

В сухом остатке следует, что Гармаш и Казанский пытались вставлять "свои пять копеек" в общение Кравчука и Грызлова, как глав делегаций. Оба пытались морализаторствовать или спорить о роли России в ТКГ на закрытых переговорах, видимо, перепутав их с трибуной. Что, конечно, работало на срыв любых договоренностей и взаимное раздражение.

То есть Казанский и Гармаш в данном случае выступили провокаторами конфликта в Трехсторонней контактной группе.

В цитированном выше посте Сергей Гармаш одновременно запустил фейк об интервью "Стране" Витольда Фокина - заместителя главы украинской делегации. Он заявил, что из согласованного с Фокиным текста якобы была вырезана его фраза об амнистии.

"Витольд Павлович показал согласованный им текст своего интервью, который оказался не совсем идентичным тому, что было опубликовано. В частности, после слов о всеобщей амнистии, оказалось, были еще слова "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Но эти слова, почему-то, пропали", - написал Гармаш.

На это ответил главный редактор "Страны" Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

"Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш распространил лживую информацию о том, что якобы "Страна" убрала фразы из согласованного текста интервью с Витольдом Фокиным.

Так, Гармаш говорит, что в тексте интервью, которое согласовал Фокин, касательно амнистии была фраза "кроме тех, у кого руки по локоть в крови", которую "Страна" якобы затем из публикации убрала.

Это ложь. Файл с согласованным текстом интервью журналист "Страны" Денис Рафальский получил в субботу 29 августа на свою электронную почту в 10.10.

Фраза по амнистии там звучит также как и в тексте опубликованного интервью.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше, всего Донбасса".

Более того, в том же интервью Фокин далее повторяет эту же мысль про всеобщую амнистию без всяких оговорок:

"Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса".

После выхода интервью прошло уже несколько дней. И Фокин ни разу публично не опроверг опубликованного на нашем сайте.

Наоборот, комментируя обвинения в свой адрес (в том числе и по поводу амнистии) он подтвердил, что стоит на той же позиции, что изложена в интервью.

Так, в комментарии 5 каналу Фокин сказал, что в интервью "Стране" цитировал положения Минских соглашений.

"Если сторонники войны бесятся, значит мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся сделать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", - сказал Фокин.

Все это говорит о том, что Гармаш распространил лживую информацию с целью дискредитировать наше издание", - резюмировал Игорь Гужва.

То есть очень показательный эпизод: Гармаш солгал в своем посте о вчерашнем заседании ТКГ об интервью Фокина "Стране". Поэтому не факт, что и остальные его заявления (например, об "истерике Грызлова") можно принимать на веру.

Впрочем, есть основания полагать, что перепалка вчера действительно была. О ней сообщают и в "ДНР".

Присутствовавший на заседании "депутат Народного совета ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что Гармаш пытался сорвать заседание политической подгруппы.

"Только что на заседании трехсторонней контактной группы некто Гармаш, не имея соответствующих полномочий, своим хамским поведением пытался сорвать заседание ткг.

В частности, такая попытка была сделана, когда обсуждение политических вопросов приняло невыгодный для Украины оборот", - заявил он.

Причем, по версии Бердичевского, видеокамеры начали отключаться не у россиян, а у делегации Киева.

"Сразу после этого балагана, устроенного чубатым хлопчиком, у украинской делегации начали выключаться камеры, прерываться звук и падать из рук стаканы".

Единственное, в чем совпадают обе позиции - это в том, что конфликт начался после выступления Гармаша.

Но это часть закрытая от посторонних глаз. Не менее интересным оказался официальный результат вчерашних переговоров.

Согласовали разведение или нет?

Вечером в Офисе президента Украины опубликовали сообщение, в котором все дышало оптимизмом. У Зе говорят, что достигли большого прогресса: согласовали участки для разведения войск (4) и разминирования (целых 12).

"Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, которое предварительно запланировано на ноябрь.

Кроме того, в ТКГ были принципиально согласованы четыре очередных участка разведения сил и средств; группе по вопросам безопасности поставлена задача разработать подробный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года", - говорится в пресс-релизе Банковой.

А вот в "ДНР" эту информацию опровергают.

"Офис президента Украины продемонстрировал вчера просто ошеломительный уровень лицемерия и полной оторванности от реально существующей действительности. Иначе мы не можем охарактеризовать то заявление, которое было опубликовано данным ведомством после заседания Контактной группы.

В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании Контактной группы достигнуто не было. Как мы уже неоднократно заявляли, по этим проектам действительно есть предварительный консенсус между сторонами, однако это не тождественно окончательному согласованию и подписанию", - заявили в "МИД республики".

Также ОП вскользь упомянул о скандале на заседании группы.

"Украинская делегация не восприняла попытки российской делегации давать оценку деятельности Верховной Рады, правительства и Президента Украины.

"ТКГ не правомочна оценивать деятельность любого правительства. Это не является компетенцией ТКГ", – отметил Леонид Кравчук", - говорится в заявлении Банковой.

Также в Офисе президента заявили, что украинская делегация призвала продолжать работу, невзирая на отказ Рады менять постановление о местных выборах. Что закономерно не встретило сочувствия у оппонирующей стороны.

Что показала склока в Минске

Из скандала на заседании Контактной группы в среду можно сделать несколько выводов.

1. Украинцев очень серьезно беспокоит отказ РФ от продвижения по обмену пленными без изменения постановления Рады. Обмен - это самое простое и эффективное средство подтвердить имидж Зеленского-миротворца и заработать дополнительные очки на местных выборах. Однако Москва такую возможность блокирует, не желая поддерживать Зе без уступок с его стороны.

Но Зеленский даже при большом желании уже вряд ли сможет переписать постановление Рады - слишком громкими будут крики о "зраде". Поэтому градус конфликта в ТКГ и накаляется - у представителей Киева сдают нервы. Там уже понимают, что ни одной "предвыборной" подвижки Банковая от России просто так не получит.

Впрочем, учитывая, что плата - это исполнение подписанных Украиной Минских соглашений, то возмущения украинской стороны не совсем понятны. Очевидно, что постановление Рады соглашениям противоречит. И логично, что РФ требует это противоречие снять.

2. "Представители ОРДЛО" Гармаш и Казанский играют свою роль в Трехсторонней группе - провоцируют скандалы, ссылаясь при этом якобы на поддержку Кравчука. Сложно поверить, что Леонид Макарович с его уравновешенным темпераментом будет превращать в заседания в перепалки. Можно с уверенностью сказать - пока эти участники будут находиться в украинской делегации, договориться в Минске ни о чем не выйдет.

Впрочем, не исключено, что именно это и было целью их включения в переговоры.

3. Лишний раз подтверждается тезис, что разрядка на Донбассе - это предвыборная технология для прекращения оттока избирателей юго-востока. И после выборов тему могут закрыть.

Это было понятно еще по реакции Офиса президента на интервью Витольда Фокина "Стране", где резко открестились от его предложений по особому статусу Донбасса. При этом, когда Гармаш в ответ предложил выйти из Минских соглашений, этого Ермак опровергать не стал.

А после вчерашнего "конструктива" на заседании ТКГ стало еще более очевидно, что склоки, которые устраивают сторонники "партии войны", Банковую вполне устраивают. То есть реальных намерений договориться по Донбассу нет.