Утром в четверг машина "Киевводоканала" застряла в асфальте. Фото: "Страна"

Утром в четверг, 3 сентября, в Киеве на улице Фроловской, которая находится на Подоле, провалилась в асфальт машина коммунального предприятия "Горводоканала".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На кадрах видно, что под землю ушла не вся машина, а лишь ее задние колеса. Однако, в настоящее время, на месте инцидента работают спасатели и с помощью специальной техники извлекают авто.

В Киеве на улице Фроловской провалилась в асфальт машина "Водоканала". Фото: "Страна"

Ранее мы уже писали, что в начале июля, в Святошинском районе столицы под машиной "Киевводоканала" провалился асфальт, когда сотрудники коммунального предприятия приехали на вызов. 

Также сообщали, что в столице в момент прорыва трубы с кипятком у ТРЦ "Ocean Plaza" едва под асфальт не ушел автобус с людьми. Спасатели эвакуировали 13 людей из маршрутки, троллейбуса и здания ТРЦ "Ocean Plaza", которые были подтоплены после прорыва теплосети на ул. Антоновича в Киеве, пострадавшую женщину с ожогами ног передали медикам.

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