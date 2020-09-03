Утром в четверг, 3 сентября, в Киеве на улице Фроловской, которая находится на Подоле, провалилась в асфальт машина коммунального предприятия "Горводоканала".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На кадрах видно, что под землю ушла не вся машина, а лишь ее задние колеса. Однако, в настоящее время, на месте инцидента работают спасатели и с помощью специальной техники извлекают авто.

Ранее мы уже писали, что в начале июля, в Святошинском районе столицы под машиной "Киевводоканала" провалился асфальт, когда сотрудники коммунального предприятия приехали на вызов.

Также сообщали, что в столице в момент прорыва трубы с кипятком у ТРЦ "Ocean Plaza" едва под асфальт не ушел автобус с людьми. Спасатели эвакуировали 13 людей из маршрутки, троллейбуса и здания ТРЦ "Ocean Plaza", которые были подтоплены после прорыва теплосети на ул. Антоновича в Киеве, пострадавшую женщину с ожогами ног передали медикам.