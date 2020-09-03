На днях стало известно, что в мэры Одессы от партии "Слуга народа" будет баллотироваться Олег Филимонов. Коллеге-актеру такое предложение сделал президент Владимир Зеленский.

"Страна" уже подробно рассказывала о политических раскладах в Одессе, где "слуги народа" фактически заключили политический союз с нынешним мэром Геннадием Трухановым. Он же лидирует по последним соцопросам. Подробнее об этом читайте здесь.

Впрочем, публично Зеленский поддерживает именно Филимонова. В день города Одессы, который отмечался 2 сентября, президент выложил ролик, где они оба пытались юморить.

Шутки и политическая позиция Олега Филимонова за годы претерпели изменения.

В "Джентельмен-шоу", где он участвовал, шутили об отделении от Украины Крыма и Одессы и высмеивали людей в вышиванках как недалекую деревенщину. Сама передача десять лет шла на российском телевидении. Большой кусок также российской славы артисту принесло и участие в КВН.

После начала Евромайдана Олег Филимонов стал его рьяным сторонником. Посещал палаточный городок в Киеве и высказывался о расстрелах на Институтской. А также делал неоднозначные заявления касательно трагедии в Доме профсоюзов 2 мая - больной для одесситов и многих украинцев вопрос. А именно, что сожженые заживо люди были "наемниками".

Разбирались, кого "Слуга народа" хочет видеть мэром Одессы.

О чем шутили Филимонов и "Джентельмен-шоу"

Развлекательному "Джентельмен-шоу" был дан старт 17 мая 1991 года еще на советском телевидении. Украинский телеканал "Интер" купил передачу только в 1998 году, когда она была уже раскрученной. В независимой Украине до этого шоу показывали по УТ-2.

Сама программа была организована после полученного с 1987 года успеха в рамках КВН. Команда, в составе которой был Филимонов, называлась "Одесские джентельмены", что и легло в основу названия их шоу. В нем Филимонов и другие актеры часто появляются в черных смокингах, бабочках и в белых шарфах.

Шутка, которая вышла в "Джентельмен-шоу" 1 апреля 1994 года, ярко характеризует настроения юмористов. Хотя, отметим, что сам Филимонов в этой репризе не участвовал. Однако он - главное лицо этого проекта, исполняя в нем большинство ролей.

- "Дядя Сеня, как вы относитесь к тому, что Крым может отделиться от Украины?"

- "Резко отрицательно. Только после Одессы!"

Шутка намекает, что одесситы совсем не против от Киева отделиться. Причем хотят это сделать даже быстрее Крыма (как раз в январе 1994 года президентом Крыма избрали пророссийского политика Юрия Мешкова и тема была на слуху).

Зрители "Джентельмен-шоу" помнят также и героя уже непосредственно Филимонова - пана Галушко - "типичного" украинца, который любит сало, горилку и не блещет умом.

В одном из выпусков он поет "Гимн салу", положенный на мотив хита Moskau группы "Чингизхан":

"Сало, гимн я тебе пою

Мы создадим семью

Сало и я.

Сало, буду тебя любить

В сердце своем хранить

Вечно друзья.

Я как-то утром шел с базара

И сала выронил кусок

Собака хвать и убежала

Во вселенной я стал одинок".

То есть Филимонов транслировал в том числе на российскую аудиторию месседжи, что украинцы - это недалекие "салоеды", а жители Одессы и Крыма хотят от Украины отделиться. Сам Олег в одном из интервью вспоминал, что их шоу много зарабатывало в РФ: минута рекламы внутри программы стоила на федеральных каналах по 30 тысяч долларов.

Заявление о Майдане и жертвах одесской трагедии

После завершения "Джентельмен-шоу" с 2006 по 2015 год Филимонов был автором сценария "Голые и смешные".

Но в целом еще в нулевых центр жизненных интересов актера несколько сместился в сторону США. Туда переехали его дети. А все его внуки, по словам артиста, родились уже в Нью-Йорке. Неудивительно, что Олег Филимонов нередко бывает за океаном. Успел ли он обзавестись гринкартой - неизвестно.

После начала Евромайдана в Украине актер стал его сторонником.

28 августа 2014 году в издании "Факты" вышло интервью Олега Филимонова, из которого стало известно о его политической позиции.

Среди прочего актер рассказал, что был на Евромайдане, ходил по палаткам и его потрясло, насколько продуманно там был организован быт. "А потом, конечно, я видел расстрел ребят на Институтской. Не могу передать, что мы тогда чувствовали, слезы комом стояли в горле..." - сказал Филимонов.

Из интервью становится известно, что Филимонов был "свидетелем" трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Актер видел националистов как "миролюбиво настроенных", которые шли "в прекрасном настроении". Однако вдруг на них налетела "черная сотня с арматурой в руках" - так он представил сторонников антимайдана.

"...И не надо мне рассказывать, что в Одессе могло найтись 150 идейных жителей в черной одежде, с арматурой, которые ратуют за вхождение в состав России. Есть, конечно, придурки, но не в таком количестве!" - сказал Филимонов.

Дальше - больше. Филимонов усомнился в том, что сожженные заживо "придурки" были одесситами.

"Послушайте, если бы это были одесситы, то когда их погнали к Куликовому полю, они уж точно не пошли бы внутрь Дома профсоюзов, а разбежались по многочисленным дворикам", - сказал Филимонов.

Отметим, список трагически погибших был известен уже в середине мая. Из него следует, что большинство умерших были или уроженцами Одессы и области, или украинцами, которые там постоянно проживали. Иностранных граждан - Молдовы и непризнанного Приднестровья - было двое.

Но вернемся к логике рассуждения Филимонова о том, что настоящие одесситы бы "разбежались по дворикам". Одесский журналист Юрий Ткачев, который на протяжении лет ведет собственное расследование по делу Дома профсоюзов, готовил для читателей "Страны" полную реконструкцию событий 2 мая 2014 года.

Из нее следует, что люди, которые в итоге были сожжены или расстреляны, не могли скрыться "в двориках". Поскольку их туда не пускали ни силовики, ни националисты. В Дом профсоюзов они были загнаны как в ловушку, после чего над ними и совершили расправу.

Вряд ли можно предположить, что в августе 2014 года одессит Олег Филимонов не располагал информацией о событиях в Доме профсоюзов, которые произошли в мае.

Например, коллеги Филимонова - Владимир Моисеенко и Владимир Данилец - до сих не могут понять, почему их коллега сделал такое заявление по Дому профсоюзов.

"Мы все прекрасно видели, как людей загнали в Дом профсоюзов - как это было и в Киеве, сценарий-то практически один. Мы видели, как девочки, добрые и хорошие, сидели и разливали по бутылочкам эту смесь. А потом эту смесь бросали, это что хорошо, это нормально? А что, нельзя было просто разобраться, подойти пообщаться с людьми. Есть масса способов, чтобы до этого не довести", - сказал Владимир Данилец и добавил, что никто не вправе сжигать людей - откуда бы они ни были, и кем бы ни был этот человек.

Владимир Моисеенко также осудил Филимонова за то, что он оправдывал такую жуткую смерть. "Я не знаю, как это появилось в мозгу Филимонова. И неправда, что там были приехавшие..."

"Кролики" Моисеенко и Данилец отметили: недопустимо сжигать людей, если они говорят на другом языке. И сказали, что сам Филимонов говорит также по-русски.

Здесь сделаем ремарку. В 2016 году Олег Филимонов давал интервью, в котором сказал, что учит украинский язык. "Естественно, что на моей родине - Украине - нужно изучать украинский язык". Причем, аргументация у него была такая, как у большинства националистов - в США, по его словам, он говорит на английском, во Франции - на французском, и так далее.

Правда, свое шоу Олег выпускал исключительно по-русски, вставляя разве что суржик. А, судя по последним комментариям, в том числе вместе с президентом, Олег Филимонов продолжает и сам говорить по-русски.

Пояснение своих комментариев о Доме профсоюзов, позицию об украинизации школ и многом другом Олегу Филимонову наверняка придется высказывать для своих избирателей уже скоро в качестве кандидата в мэры Одессы.