На заседании в среду, 2 сентября, Кабмин снял с рассмотрения проект указа президента Владимира Зеленского о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе отцу главы государства Александру Зеленскому.

Об этом свидетельствует документ, обнародованный на сайте правительства, а также трансляция заседания правительства.

Так, согласно проекту, пожизненную стипендию предлагалось присвоить пятерым деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста. В том числе - доктору технических наук, профессору Александру Зеленскому.

Отметим, отец президента работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана). Также стипендии должны были быть присвоены: Ивану Дзямуличу, Светлане Дубровской, Степану Ломаке, Чеславу Пульке.

Как видно на трансляции заседания (с 28:20 - Ред.), Кабмин снял вопрос с повестки.

Отметим, размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть сейчас это 2 568 грн.

Напомним, "Страна" в апреле 2019 года, накануне второго тура президентских выборов, публиковала интервью с Александром Зеленским, в котором он признался, что они с супругой не хотели, чтобы их сын шел в президенты.

Кроме того, мы публиковали интервью с отцом главы государства в конце 2019 года, тогда Александр Зеленский рассказал нам, как изменилась его жизнь при сыне-президенте.