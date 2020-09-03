Сегодня в соцсетях "горят костры рябин" - каждый год 3 сентября жители бывшего СССР вспоминают одноименную песню Михаила Шуфутинского.

Эта песня стала своеобразным гимном всех, кто когда-либо слушал (вольно или невольно) в 90-х годах российскую поп-музыку и шансон. 3 сентября в соцсетях проходит шуточный флешмоб, посвященный хиту Шуфутинского, который воспринимается как бы с юмором - несмотря на серьезность песни.

Впрочем, есть у него и противники. Разбирались, как в этом году "переворачивают календарь".

"Я карантин пересижу"

В этом году к традиционным фотожабам и мемам добавился новый - связанный с Владимиром Зеленским - "Зе сентября".

Для многих пользователей этот день стал поводом сделать попурри из наиболее известных песен Шуфутинского.

"Когда окружающие настойчиво говорят про костры рябин, мне прямо жаль, что в доме не наточены ножи. Эх, пойдём ко всем чертям на всякий случай! Потому, что под ольхой задремал есаул молоденький, а мы с твоею мамою глупо разошлись. Нарисуйте журавлика! А то ж прошлась по коже иголка-иголочка, как по душе потопталась судьба!", - пишет пользователь Игорь Гомольский.

"А снова седая ночь у Светки Соколовой?", - вторят ему в комментариях.

Традиционно раскачивать тему про 3 сентября в соцсетях начинают накануне. Вчера в ленте уже можно было встретить ряд мемчиков о подготовке к нетрадиционному празднику в честь календарной песни.

Например, предупреждение, мол "завтра я всех вас задолбаю".

Или вот такое предупреждение-мем:

- Пацаны, у нас пожар, по коням

- А что горит?

- Костры рябин

Сегодня в этом смысле мало что изменилось.

Слова из песни трансформируют на прогноз погоды.

Бизнесмен из топ-100 Forbes Евгений Черняк пишет, что "новый национальный праздник 3 сентября, имени народного артиста Михаила Шуфутинского в полном разгаре".

Директор зоопарка XII месяцев Михаил Пинчук отмечает 3 сентября с орангутангом по кличке Йося:

Другие пользователи спроцировали песню Шуфутинского на карантин.

Есть те, кто и сам исполняет "3 сентября", но в стиле регги.

Или публикует косплей на основе сериала "Бригада":

Сегодня Шуфутинский поет на всех континентах, он добрался и до Мексики:

Так или иначе совсем игнорировать 3 сентября не получится сегодня ни у кого.

Патриоты vs "3 сентября"

Украинские "патриоты" продолжают сетевую борьбу с мемом, считая его "российской пропагандой". В соцсетях уже который год раскручивают вместо "3 сентября" украиноязычную песню "Вона" группы "Плач Еремии", в которой есть слова "та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах".

Правда, этот подход уже высмеивают в Сети, показая, как "русифицированные города" не отпускают тех, кто их так не любит.

Другие украинские пользователи выдвинули версию, что 3 сентября - это "изобретение российской пропаганды", которая, мол, пытается таким образом замолчать годовщину трагедии в Беслане.

Правда, у других упоминание о Беслане вызывает раздраженную реакцию.

"Я ржу одинаково и с тех, кто постит сегодня про Шуфика, и с тех, кто это делал 1-2 года назад, потому что это было мейнстримом (чего там, и я этим грешила), а теперь в возмущении забрасывают яйцами и проклятиями тех, кто до сих пор это делает, потому что "надо помнить о погибших в Беслане и разбегаться по русифицированным городам".

О Беслане чтобы помнить, не обязательно этих показных скорбей и репостов. Всем бобра", - написала Александра Коваленко.