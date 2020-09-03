Сегодня в соцсетях "горят костры рябин" - каждый год 3 сентября жители бывшего СССР вспоминают одноименную песню Михаила Шуфутинского.
Эта песня стала своеобразным гимном всех, кто когда-либо слушал (вольно или невольно) в 90-х годах российскую поп-музыку и шансон. 3 сентября в соцсетях проходит шуточный флешмоб, посвященный хиту Шуфутинского, который воспринимается как бы с юмором - несмотря на серьезность песни.
Впрочем, есть у него и противники. Разбирались, как в этом году "переворачивают календарь".
"Я карантин пересижу"
В этом году к традиционным фотожабам и мемам добавился новый - связанный с Владимиром Зеленским - "Зе сентября".
Для многих пользователей этот день стал поводом сделать попурри из наиболее известных песен Шуфутинского.
"Когда окружающие настойчиво говорят про костры рябин, мне прямо жаль, что в доме не наточены ножи. Эх, пойдём ко всем чертям на всякий случай! Потому, что под ольхой задремал есаул молоденький, а мы с твоею мамою глупо разошлись. Нарисуйте журавлика! А то ж прошлась по коже иголка-иголочка, как по душе потопталась судьба!", - пишет пользователь Игорь Гомольский.
"А снова седая ночь у Светки Соколовой?", - вторят ему в комментариях.
Традиционно раскачивать тему про 3 сентября в соцсетях начинают накануне. Вчера в ленте уже можно было встретить ряд мемчиков о подготовке к нетрадиционному празднику в честь календарной песни.
Например, предупреждение, мол "завтра я всех вас задолбаю".
Или вот такое предупреждение-мем:
- Пацаны, у нас пожар, по коням
- А что горит?
- Костры рябин
Сегодня в этом смысле мало что изменилось.
Слова из песни трансформируют на прогноз погоды.
Бизнесмен из топ-100 Forbes Евгений Черняк пишет, что "новый национальный праздник 3 сентября, имени народного артиста Михаила Шуфутинского в полном разгаре".
Директор зоопарка XII месяцев Михаил Пинчук отмечает 3 сентября с орангутангом по кличке Йося:
Другие пользователи спроцировали песню Шуфутинского на карантин.
Есть те, кто и сам исполняет "3 сентября", но в стиле регги.
Или публикует косплей на основе сериала "Бригада":
Сегодня Шуфутинский поет на всех континентах, он добрался и до Мексики:
Шуфутинский и до Мексики 🇲🇽 добрался с #3сентября pic.twitter.com/gYP3RGyLFF— Некто К. (@nekiik) September 2, 2020
Так или иначе совсем игнорировать 3 сентября не получится сегодня ни у кого.
Патриоты vs "3 сентября"
Украинские "патриоты" продолжают сетевую борьбу с мемом, считая его "российской пропагандой". В соцсетях уже который год раскручивают вместо "3 сентября" украиноязычную песню "Вона" группы "Плач Еремии", в которой есть слова "та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах".
Правда, этот подход уже высмеивают в Сети, показая, как "русифицированные города" не отпускают тех, кто их так не любит.
Другие украинские пользователи выдвинули версию, что 3 сентября - это "изобретение российской пропаганды", которая, мол, пытается таким образом замолчать годовщину трагедии в Беслане.
Правда, у других упоминание о Беслане вызывает раздраженную реакцию.
"Я ржу одинаково и с тех, кто постит сегодня про Шуфика, и с тех, кто это делал 1-2 года назад, потому что это было мейнстримом (чего там, и я этим грешила), а теперь в возмущении забрасывают яйцами и проклятиями тех, кто до сих пор это делает, потому что "надо помнить о погибших в Беслане и разбегаться по русифицированным городам".
О Беслане чтобы помнить, не обязательно этих показных скорбей и репостов. Всем бобра", - написала Александра Коваленко.