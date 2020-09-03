В четверг, 3 сентября, компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, который в начале сентября обогнал Цукерберга и вышел на третье место в списке самых богатых людей мира, запустит 60 новых спутников Starlink. Запуск миссии можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте компании.

Ракета SpaceX Falcon 9, увенчанная 60 спутниками связи Starlink, намечена к запуску на четверг в 8:46 EDT (15:46 по Киеву) из Космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. SpaceX уже запустила около 600 спутников для Starlink, системы широкополосной связи на низкой околоземной орбите. На данный момент компания Маска имеет разрешение на запуск 12 000 спутников Starlink и подала заявку на получение разрешения на запуск еще 30 000 спутников.

Как мы писали ранее, изначально предполагалось, что компания SpaceX совершит запуск двенадцатой миссии Starlink в воскресенье, 30 августа, в один день с запуском спутника SAOCOM 1B. Однако из-за плохой погоды стартовать с космодрома на острове Меррит смог только SAOCOM 1B. В нынешний же стартовый день, 3 сентября, вероятность хорошей погоды по данным 45-й метеорологической эскадрильи американских космических сил составляет 80%.

Напомним, в прошлом месяце компания Маска заключила пятилетний контракт с Пентагоном на запуски аппаратов вооруженных сил США.