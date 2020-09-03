Пятый президент Украины Петр Порошенко не будет баллотироваться на пост мэра Киева на предстоящих выборах.

В столице появились плакаты с лицом экс-главы страны и породили слухи, что он намерен баллотироваться на должность городского головы от своей партии "Европейская солидарность", однако это не так.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика страны", в четверг, 3 сентября.

"Порошенко точно не пойдет в мэры Киева. Слишком велики риски проиграть. Более того, на сейчас основная концепция пока вообще не выдвигать кандидата в мэры (который может вообще во второй тур не выйти, что будет позором для партии), а сосредоточится на продвижении партсписка в Киевсовет. Именно для этого и повесили рекламу с Порошенко. То есть это тема под выборы в Киевсовет, а не мэра", - сказал "Стране" источник партии.

Но, по его словам, человек по фамилии "Порошенко" вполне может участвовать в предстоящих выборах в столице.

"Сейчас прорабатывается и просчитывается по социологии вариант, что партийный список Евросолидарности в Киевсовет возглавит жена Порошенко Марина", - добавил источник.

Ранее мы писали о съезде партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" 31 августа. На ней прозвучал военный американский марш "For Bales!", который пели во время Гражданской войны солдаты Конфедерации - сепаратистского движения, которое выступало против отмены рабства.

На этом же съезде выступил сам экс-президент, который заявил, что задача его партии на выборах бороться с "Оппозиционной платформой За жизнь". В ответ на это "Оппоплатформа" обвинила Порошенко в клевете и в сговоре с дейстующим президентом Украины Владимиром Зеленским.