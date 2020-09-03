В Украине, где за минувшие сутки коронавирусом заразились 2 430 человек, установлен антирекорд по числу пациентов с Covid-19, умерших за день.

Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО.

Так, за день в Украине умерли 54 пациентов с Covid-19. Общее число летальных случаев увеличилось до 2 710. Всего по состоянию на утро 3 сентября в Украине зафиксировано 128 228 случаев коронавируса.

Отметим, что предыдущий антирекорд по смертям был установлен днем ранее, 2 сентября: сообщалось о 51 умершем за сутки, 1 сентября зафиксировали 48 летальных случаев.

Напомним, ранее "Страна" анализировала, ждет ли Украину взрыв коронавируса в сентябре.

Также мы публиковали рейтинг симптомов коронавируса у украинцев.