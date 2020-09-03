В Украине установлен антирекорд по числу смертей пациентов с коронавирусом
В Украине, где за минувшие сутки коронавирусом заразились 2 430 человек, установлен антирекорд по числу пациентов с Covid-19, умерших за день.
Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО.
Так, за день в Украине умерли 54 пациентов с Covid-19. Общее число летальных случаев увеличилось до 2 710. Всего по состоянию на утро 3 сентября в Украине зафиксировано 128 228 случаев коронавируса.
Отметим, что предыдущий антирекорд по смертям был установлен днем ранее, 2 сентября: сообщалось о 51 умершем за сутки, 1 сентября зафиксировали 48 летальных случаев.
Напомним, ранее "Страна" анализировала, ждет ли Украину взрыв коронавируса в сентябре.
Также мы публиковали рейтинг симптомов коронавируса у украинцев.
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