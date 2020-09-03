В то время, как в Харьковской области горят села, в южных, восточных, центральных регионах и большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей в ближайшие дни ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 3-4 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, по прогнозу от Укргидрометцентра, температура воздуха в южных и северных областях поднимется до +35 градусов.

Кроме того, в первый день осени в Киеве установлен температурный рекорд. Впервые почти за полтора столетия столбики термометров не опустились ниже 21,9 градусов Цельсия.

Также мы писали о масштабных пожарах в Харьковской и Луганской областях.