Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения санкций против ответственных за подавление протесов в Беларуси.

Об этом в среду, 2 сентября, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими трансатлантическими партнерами и совместно изучаем вопрос о введении точечных санкций против тех, кто причастен к нарушению прав человека и притеснению (протестующих в Беларуси)", - сказал он на брифинге.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси. Беларусь заслуживает свободных и честных выборов при участии независимых наблюдателей, мы требуем незамедлительно покончить с насилием и запугиванием в отношении их, а также освобождения всех несправедливо задержанных", - добавил Помпео.

Протесты в Беларуси идут с 9 августа - дня, когда в стране состоялись выборы президента. По официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция не согласна с результатами, считая, что имело место масштабная фальсификация.

Напомним, что во вторник, 1 сентября, во время многотысячного протестного марша студентов в Минске местные силовики снова начали жестоко задерживать протестующих.

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