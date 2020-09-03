Вчера, 2 сентября, в Украине, кроме масштабного пожара в Харьковской области, загорелась сухая трава в Луганской, площадью около 1 тысячи 200 гектаров. По состоянию на утро четверга, 3 сентября, спасателям удалось ликвидировать 16 пожаров. В результате случившегося погиб один человек и еще два госпитализированы с ожогами разных степеней тяжести.

Об этом говорится в сводке Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Так, в среду, 2 сентября спасатели зафиксировали в Луганской области 24 возгорания сухой травы, но утром в четверг спасатели потушили пожары.

"По состоянию на 7 ч. 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов. Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станич-Луганском районах", - говорится сообщении.

К тушению пожаров было задействовано 378 человек и 68 единиц техники ГСЧС.

"С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечено 135 чел и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей", - подытожили в ГСЧС.

Напомним, мы также сообщали, что 1 сентября на линии разграничения вблизи поселка городского типа Станица Луганская в Луганской области произошел лесной пожар. Во время его тушения сдетонировало взрывное устройство, из-за чего пострадал спасатель.

Кроме того информировали о масштабном лесном пожаре под Харьковом, который остановил железнодорожные перевозки, а также полностью сжег село Горобьевка.