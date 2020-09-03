В столице Соединенных штатов Америки - Вашингтоне, округ Колумбия - полицейский вновь застрелил темнокожего.

Об этом сообщает местный телеканал Fox 5 со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, семья опознала жертву как 18-летнего Дейона Кея. Согласно приведенной фотографии, убитый является афроамериканцем.

Молодой человек скончался в машине скорой помощи, заявили в полиции. Там добавили, что на месте происшествия обнаружены два пистолета, однако не уточнили, был ли вооружен убитый.

Напомним, массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания сотрудниками полиции. С тех пор американские копы подстрелили еще нескольких чернокожих и поэтому протесты набирают оборотов.