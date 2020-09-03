Данные на 3 сентября. За сутки коронавирусом заразились еще 2430 украинцев
По состоянию на утро четверга, 3 сентября, в Украине выявлено 2430 новых случаев заболевания Covid-19, что на 65 меньше, чем в предыдущий день. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло до 128 228 человек.
Об этом гласят данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
В Украине с начала эпидемии коронавирусной болезни умерли 2 710 человек (+54 за сутки), выздоровели 59 676 (+859). Сейчас в Украине Covid-19 болеет 66 701 человек.
Ранее мы писали, что у одного из сотрудников Киевского апелляционного суда обнаружили Covid-19. При этом суд продолжает работать в штатном режиме.
Стоит отметить, что по последним данным к ослаблению коронавирусного карантина не готовы Киев и 16 областей Украины. Список областей покинула Полтавская область.
Также мы подробно разбирались, ждет ли Украину волна коронавируса в сентябре.