По состоянию на утро четверга, 3 сентября, в Украине выявлено 2430 новых случаев заболевания Covid-19, что на 65 меньше, чем в предыдущий день. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло до 128 228 человек.

Об этом гласят данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В Украине с начала эпидемии коронавирусной болезни умерли 2 710 человек (+54 за сутки), выздоровели 59 676 (+859). Сейчас в Украине Covid-19 болеет 66 701 человек.

Ранее мы писали, что у одного из сотрудников Киевского апелляционного суда обнаружили Covid-19. При этом суд продолжает работать в штатном режиме.

Стоит отметить, что по последним данным к ослаблению коронавирусного карантина не готовы Киев и 16 областей Украины. Список областей покинула Полтавская область.

Также мы подробно разбирались, ждет ли Украину волна коронавируса в сентябре.