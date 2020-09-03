Американское издание New York Post назвало Киев (написано как Kiev - Ред.) российским городом. Об этом говорится в заметке о женщине, которая вышла на крыло самолета через аварийный люк после посадки воздушного судна в столице Украины.

Состоянием на 08:00 2 сентября по Киеву заметка все еще не исправлена. В то же время издание Sun, на которое ссылаются американцы, не приводило информации про "российский город".

"Этой перегревшейся женщине не терпелось сойти с рейса в России", — указано в материале.

Кроме того, СМИ приводит несколько фактов события с женщиной: "Охладившись, она снова села в Боинг 737 и воссоединилась со своей семьей. Другой пассажир сообщил журналистам, что почти все вышли из самолета до того, как женщина выполнила трюк", - пишет NYP.

"Она прошла почти весь путь от хвоста до ряда аварийных выходов, открыла дверь и вышла", - сказал пассажир. "К тому времени двое ее детей уже были вне самолета и стояли рядом со мной. Они были удивлены, сказав: "Это наша мама!"

Скриншот заметки о женщине на крыле самолета издания New York Post

Отметим, что в МАУ ранее сообщали, что на самом деле что инцидент произошел еще 17 мая на рейсе PS992 Барселона - Киев. Женщину внесли в черный список авиакомпании.

Ранее мы писали о том, как в самолете, выполняющем рейс на Ибицу, произошла драка после того, как один из пассажиров отказался надевать медицинскую маску.