У одного из сотрудников Киевского апелляционного суда обнаружили COVID-19. При этом суд продолжает работать в штатном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сейчас в помещении суда осуществляют усиленную дезинфекцию и принимают все необходимые противоэпидемические мероприятия.

"С целью обеспечения безопасности посетителей и работников Киевского апелляционного суда от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают Вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", - говорится в заявлении суда.

Напомним, вчера стало известно, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. Короме того, коронавирусная инфекция подтвердилась у народного депутата из "Батькивщины" Ивана Крулько.