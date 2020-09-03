Певец Михаил Шуфутинский объявил, что споет песню "Третье сентября" в прямом эфире на своей странице в Instagram. "Перевернуть календарь" он планирует сегодня в 18:00 по московскому времени (18:00 по Киеву – Ред.).

Об этом он рассказал об этом на своей странице в Instagram.

Шуфутинский сообщил, что на этот день у него не запланировано концертов, он будет в гостях у друзей. Также артист рассказал, что у одного его друга день рождения именно в этот день. Он пообещал выйти в прямой эфир в Instagram, чтобы поздравить всех, которые тоже что-либо отмечают в этот день, и спеть "Третье сентября, день прощания".

Также Шуфутинский выложил в Instagram видеоклип с припевом песни и подписал: "С третьим сентября".

Запись смонтирована из 3-D фотографий и коротких видео с артистом. Также в клипе присутствует кадр, на котором Шуфутинский прикуривает сигару от листа с датой "3 сентября".

Ранее "Страна" также перевернула календарь и собрала все самое интересное о песне "3 сентября" - смешные картинки, текст и видео, а также объясняет, почему она стала такой популярной и чем сентябрьский мем предлагают заменить патриоты.