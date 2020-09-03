В сети появились снимки дорожно-транспортного происшествия в центре Харькова.

На фото видно, что внедорожник Porsche Cayenne въехал в бетонные горшки с цветами и слетел с проезжей части. Вокруг разбросаны куски бетона, машина сильно пострадала.

Фотографии появились в Telegram в местном канале ХС|Харьков.

Новость опубликована в 0.50.

"Прямо сейчас какое-то дичайшее ДТП возле "Харьков Пэлас", - говорится в сообщении.

На фото видно, что к месту происшествия подъехала карета скорой помощи. Немногим дальше стоит белый кроссовер.

На месте работает следственно-оперативная группа. Число пострадавших и что именно произошло пока не сообщается.

Фото: ХС | Харьков

Ранее "Страна" писала, что в ночь на 1 сентября на Бессарабской площади, что в центре Киева, автомобиль влетел в летнюю площадку кафе, где в это время находились посетители. Один из них пострадал, его отправили в больницу.

Также мы рассказывали, что в Белой Церкви под Киевом местные патрульные полицейские попали в ДТП. Водитель грузовика въехал в их служебный автомобиль. В результате этого белоцерковские патрульные получили травмы.