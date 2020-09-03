Появились фото с места масштабного ДТП в центре Харькова
В сети появились снимки дорожно-транспортного происшествия в центре Харькова.
На фото видно, что внедорожник Porsche Cayenne въехал в бетонные горшки с цветами и слетел с проезжей части. Вокруг разбросаны куски бетона, машина сильно пострадала.
Фотографии появились в Telegram в местном канале ХС|Харьков.
Новость опубликована в 0.50.
"Прямо сейчас какое-то дичайшее ДТП возле "Харьков Пэлас", - говорится в сообщении.
На фото видно, что к месту происшествия подъехала карета скорой помощи. Немногим дальше стоит белый кроссовер.
На месте работает следственно-оперативная группа. Число пострадавших и что именно произошло пока не сообщается.
Фото: ХС | Харьков
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