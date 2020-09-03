Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: "Страна"

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 3 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 430 человек, излечилось 859 пациентов и скончалось 54.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

  • Винницкая область - 4 194 случая;
  • Волынская область - 5 662 случая;
  • Днепропетровская область - 2 518 случаев;
  • Донецкая область - 1 549 случаев;
  • Житомирская область - 3 471 случай;
  • Закарпатская область - 7 788 случаев;
  • Запорожская область - 1 708 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 9 685 случаев;
  • Кировоградская область - 833 случая;
  • Киев - 14 158 случаев;
  • Киевская область - 5 931 случай;
  • Львовская область - 15 116 случаев;
  • Луганская область - 373 случаев;
  • Николаевская область - 1 372 случая;
  • Одесская область - 7 813 случаев;
  • Полтавская область - 855 случаев;
  • Ровенская область - 9 476 случаев;
  • Сумская область - 1 629 случаев;
  • Тернопольская область - 6 637 случаев;
  • Харьковская область - 9 941 случай;
  • Херсонская область - 435 случаев;
  • Хмельницкая область - 2 740 случаев;
  • Черновицкая область - 10 624 случаи;
  • Черкасская область - 1 670 случаев;
  • Черниговская область - 2 050 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Киеве число выявленных случаев болезни Сovid-19 увеличилось на 280 за прошедшие сутки. Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом с начала эпидемии выросло до 14 158.

Как сообщала "Страна", в Украине, где за минувшие сутки коронавирусом заразились 2 430 человек, установлен антирекорд по числу пациентов с Covid-19, умерших за день

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