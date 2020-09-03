Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 3 сентября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 3 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 430 человек, излечилось 859 пациентов и скончалось 54.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
- Винницкая область - 4 194 случая;
- Волынская область - 5 662 случая;
- Днепропетровская область - 2 518 случаев;
- Донецкая область - 1 549 случаев;
- Житомирская область - 3 471 случай;
- Закарпатская область - 7 788 случаев;
- Запорожская область - 1 708 случаев;
- Ивано-Франковская область - 9 685 случаев;
- Кировоградская область - 833 случая;
- Киев - 14 158 случаев;
- Киевская область - 5 931 случай;
- Львовская область - 15 116 случаев;
- Луганская область - 373 случаев;
- Николаевская область - 1 372 случая;
- Одесская область - 7 813 случаев;
- Полтавская область - 855 случаев;
- Ровенская область - 9 476 случаев;
- Сумская область - 1 629 случаев;
- Тернопольская область - 6 637 случаев;
- Харьковская область - 9 941 случай;
- Херсонская область - 435 случаев;
- Хмельницкая область - 2 740 случаев;
- Черновицкая область - 10 624 случаи;
- Черкасская область - 1 670 случаев;
- Черниговская область - 2 050 случаев.
Напомним, в Киеве число выявленных случаев болезни Сovid-19 увеличилось на 280 за прошедшие сутки. Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом с начала эпидемии выросло до 14 158.
Как сообщала "Страна", в Украине, где за минувшие сутки коронавирусом заразились 2 430 человек, установлен антирекорд по числу пациентов с Covid-19, умерших за день.