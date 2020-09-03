В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 3 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 430 человек, излечилось 859 пациентов и скончалось 54.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Винницкая область - 4 194 случая;

Волынская область - 5 662 случая;

Днепропетровская область - 2 518 случаев;

Донецкая область - 1 549 случаев;

Житомирская область - 3 471 случай;

Закарпатская область - 7 788 случаев;

Запорожская область - 1 708 случаев;

Ивано-Франковская область - 9 685 случаев;

Кировоградская область - 833 случая;

Киев - 14 158 случаев;

Киевская область - 5 931 случай;

Львовская область - 15 116 случаев;

Луганская область - 373 случаев;

Николаевская область - 1 372 случая;

Одесская область - 7 813 случаев;

Полтавская область - 855 случаев;

Ровенская область - 9 476 случаев;

Сумская область - 1 629 случаев;

Тернопольская область - 6 637 случаев;

Харьковская область - 9 941 случай;

Херсонская область - 435 случаев;

Хмельницкая область - 2 740 случаев;

Черновицкая область - 10 624 случаи;

Черкасская область - 1 670 случаев;

Черниговская область - 2 050 случаев.

Напомним, в Киеве число выявленных случаев болезни Сovid-19 увеличилось на 280 за прошедшие сутки. Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом с начала эпидемии выросло до 14 158.

Как сообщала "Страна", в Украине, где за минувшие сутки коронавирусом заразились 2 430 человек, установлен антирекорд по числу пациентов с Covid-19, умерших за день.