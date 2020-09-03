Конституционный Суд Украины начал дело об электронных декларациях чиновников. Суд решит, является ли обязательная ежегодная декларация доходов в открытом виде для чиновников и государственных деятелей конституционной.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале Представитель Верховной Рады в КСУ, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

"Сегодня Конституционный Суд Украины открыл производство по конституционному представлению народных депутатов, в котором оспаривается конституционность антикоррупционного электронного декларирования, в том числе для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства", - отметила чиновница.

Она рассказала, что в качестве аргументов против конституционности декларирования приводят то, что:

Сбор, хранение, использование и распространение информации, в том числе конфиденциальной, о членах семьи субъектов декларирования и других третьих лиц незаконно и является вмешательством в их личную и семейную жизнь; Мониторинг образа жизни субъектов декларирования является тождественным следователем (розыскным) действиям, а следовательно, его проведение не соответствует положениям Конституции Украины.

Ранее народными депутатами также было обжаловано в Конституционном Суде Украины конституционность Законов Украины "О Высшем антикоррупционном суде" и "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Таким образом, на сегодняшний день Конституционный Суд Украины рассматривает конституционность всей антикоррупционной платформы в Украине.

Очевидно, что речь идет о конституционном представлении 47 народных депутатов, уполномоченными субъектами от которых выступают народные депутаты Григорий Мамка и Олег Волошин.

В частности, они оспаривают в КСУ положения Закона Украины "О предотвращении коррупции" (статья 51), которые, по их мнению, предусматривают вмешательство в личную и семейную жизнь из-за необходимости декларирования.

Ранее "Страна" писала, что КСУ рассмотрит дело о неконституционности НАБУ.

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