В Киеве вандал пытался сломать освещение возле нового мемориала на Печерске, где расположен фолагшток с самым большим флагом Украины. Его поймали в то время, как он пытался уничтожить элементы освещения.

Об этом сообщает "Муниципальная Варта Киева" на Facebook-странице.

Хулигана возле осветительных элементов заметили сотрудники муниципальной охраны. Они пресекли действия неадеквата, после чего передали мужчину в руки правоохранителей.

Фото: Facebook/Муніципальна Варта Києва

"Первый акт вандализма возле крупнейшего в Украине Государственного Флага! Мужчина на фото перепил водки и решил, что пришло время для приключений. Уничтожал элементы освещения у подножия флага. Задержан с поличным", - говорится в сообщении.

Также бойцы отметили, что все действия по задержанию хулигана были предприняты исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве вандалы осквернили символ памяти жертвам Голодомора.

Также мы рассказывали, что в столице вандалы-рецидивисты ободрали кровельные листы с Замка Ричарда.