Грузия решила ужесточить правила выезда граждан из страны после жалоб о массовом наплыве соискателей убежища в странах Шенгенской зоны.

Соответствующий документ парламент страны окончательно утвердил 2 сентября.

Так, по данным закона "О порядке выезда граждан Грузии из Грузии и въезда в Грузию", теперь граждан страны смогут остановить на выезде при отсутствии: биометрического паспорта, срок действия которого действителен еще не менее трех месяцев после возвращения на родину; обратного билета или брони на него; отсутствия брони на гостиницу или точного места проживания принимающей стороны; страховки; при недостатке средств.

Тем же, кто поможет создать поддельные документы для получения убежища, будет грозить от двух до шести лет ограничения свободы, а при отягощающих обстоятельствах - от трех до восьми. Правила вступят в силу с 1 января 2021 года. На подобный шаг власти страны пошли из-за жалоб Германии, Франции, Швеции и Исландии, на территорию которых стремится множество грузинов со справками о предоставлении убежища.

Безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом был введен в 2017 году. Он подразумевает возможность пребывания в любой стране Шенгенской зоны до 90 дней без визы.

Напомним, накануне в Грузии разрешили сократить срок изоляции с 14 до 12 дней всем, кто приезжает из-за границы, контактировал с больным коронавирусом и другим людям с подозрением на заболевание. Столько же будут обязаны просидеть на самоизоляции граждане, у которых подтвердился коронавирус без ярковыраженных симптомов или осложнений. Кроме того, срок может быть сокращен в случае перевода человека из карантина в самоизоляцию или из самоизоляции в карантин, если до помещения в карантинную зону он находился определенное количество дней в самоизоляции, или наоборот - до режима самоизоляции находился в карантине.

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