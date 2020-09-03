Офис националистической партии "Свобода" окружили силы полиции.

Об этом заявил председатель фракции "Свободы" в Киевском горсовете Юрий Сиротюк. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

Политик утверждает, что подчиненные министра внутренних дел Арсена Авакова пытаются захватить офис политсилы в столице.

Фото: Facebook/Yuriy Syrotyuk

"Вот такие" прекрасные люди "Авакова пытаются прямо сейчас захватить офис Киевской" Свободы", - написал Сиротюк.

Он отметил, что офис заблокировали со всех сторон. Спецназ, по словам политика, во всеоружии.

Полиция пока не предоставила никакой информации об этих событиях.

Ранее мы писали, что в прошлом месяце в Полтаве неизвестные бросили гранату в офис партии ОПЗЖ. В результате чего пострадала сотрудница этого офиса. Он получила легкие травмы.

Также мы сообщали об обысках в днепровском офисе ОПЗЖ, где без оснований "ломали двери и врывались в помещения".