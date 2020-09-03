Закон о ВГА: власть нашла способ борьбы с местными властями

Работу парламента вчера нельзя было назвать плодотворной, но один весьма резонансный законопроект депутаты в первом чтении приняли. Согласно этому закону в Украине вводится возможность введения военно-гражданских администраций в любом регионе и на любом уровне власти, вплоть до территориальных общин.

Формально, конечно, власть просто пытается закрыть прореху в законодательстве, которая возникла в связи с тем, что в целом ряде теробщин Донбасса выборы местного совета отменили, а другой орган власти на этом уровне власти не предусмотрен.

Но для того, чтобы заполнить этот вакуум, не нужно было вносить изменения в тело закона о территориальных общинах – достаточно было прилепить к нему переходные положения, в которых и прописали бы все, что нужно. А в нынешнем варианте складывается ситуация, когда власть может пойти на ликвидацию местного самоуправления и введение ВГА везде, где у нее окажутся плохие результаты на местных выборах. Для этого достаточно лишь иметь большинство в Центризбиркоме и подконтрольный Кабмин. И то, и другое у Владимира Зеленского сегодня есть.

Конечно, это рискованный сценарий, на который власть пойдет только в крайних обстоятельствах. Но проблема в том, что в нашем законодательстве вообще появляется норма, которая делает такой сценарий возможным.

"Евросолидарность": съезд побежденных



Фото: Facebook/ petroporoshenko

Вслед за "Слугой народа" свой предвыборный съезд собрала "Евросолидарность" – пожалуй, главная партия из тех, которым предстоящие местные выборы не нужны. Пять лет назад она была партией власти под названием "Блок Петра Порошенко - Солидарность" и в этом качестве завела свои фракции во все местные советы, причем во многих из них вошла в большинство. И теперь с этим наследством не слишком приятно расставаться.

Но расставаться придется. С 2015 года "Евросолидарность" проделала гигантскую эволюцию – от центристской партии, основу которой составляют чиновники всех уровней, до главной партии на крайне правом фланге. По сути, на сегодняшний день партия Порошенко – это симбиоз "Нашей Украины" времен позднего Виктора Ющенко и "Свободы" времен позднего Виктора Януковича. И рассчитывать на многое на местных выборах такой коктейль не может.

Восточные и южные регионы для "Евросолидарности" практически закрыты. Там она представляет собой маргинальную партию, удел которой в лучшем случае – 4-5%. В центральных областях ситуация чуть лучше, но здесь партию Порошенко ждет жесткая конкуренция с "Батькивщиной".

Лучше всего дела у "ЕС" обстоят в западных областях и в Киеве, но даже здесь, на беду команде экс-президента, есть конкуренты, которых в силу местных пристрастий предпочтут людям Порошенко: в столице это партия Виталия Кличко, в западных областях – "Свобода".

Так что накануне местных выборов у "Евросолидарности" даже нет регионов, которые она может назвать базовыми. И потому она имеет все шансы стать главным разочарованием кампании.

"Новичок" у Навального: что дальше?



Фото: Facebook/ Алексей Навальный

Ситуация с Алексеем Навальным развивается по ожидаемому сценарию: вчера власти Германии официально объявили, что в организме главного российского оппозиционера найдены следы яда "Новичок" – того самого, который ранее нашли у беглого российского разведчика Сергея Скрипаля.

В 2018 году "дело Скрипаля" привело к серьезному обострению международной обстановки и американским санкциям в отношении России, которые коснулись оборонных технологий, а заодно – технологий для нефтегазового сектора. А Навальный по своему политическому значению будет покруче Скрипаля.

Правда, все зависит от того, как в итоге будут трактовать ситуацию с отравлением оппозиционера – то ли как очередную спецоперацию российских спецслужб, то ли как попытку подставить Владимира Путина. Готовность Кремля сотрудничать по теме Навального вроде бы говорит о втором варианте, но, судя по всему, власти западных стран склоняются к первому.

Штаты еще до объявления о диагнозе заявили о том, что их реакция может быть очень жесткой. Теперь о возможности санкций заговорили уже и в Берлине. Если это произойдет, то возникнут серьезные проблемы и для урегулирования конфликта на Донбассе – ведь Германия и Россия являются ключевыми государствами "Нормандской четверки".

Но все же не исключено, что до крайностей не дойдет. Германское правительство уже заявило, что не нужно смешивать ситуацию с Навальным и ситуацию с "Северным потоком-2", который таки надо достроить. А в Америке и вовсе могут произойти события, которые многое отодвинут на второй план.

Трамп приближается к Байдену. Будет Майдан?



Фото: Facebook Дональд Трамп

В США возвращается предвыборная интрига. Вчера USA Today опубликовала результаты соцопроса, согласно которым отставание Дональда Трампа от Джо Байдена сократилось до 7% – с 12%, которые были три месяца назад. При этом другие опросы дают президенту отставание в 4 и даже в 2%. Но и максимальный показатель 7% означает, что шансы двух основных кандидатов практически сравнялись: накануне выборов - 2016 опросы тоже давали Трампу 7%-е отставание от Хиллари Клинтон, а он, как известно, выиграл.

А выравнивание показателей кандидатов от Республиканской и Демократической партии означает, что Америку ждут три месяца небывалой для нее напряженности. Она, в принципе, уже сейчас существует – еще с периода афроамериканских протестов, которые полностью не прекратились. Но одно дело протесты против действий полиции, не имеющие четких задач, другое – протесты, связанные с выборами. Особенно – если победит Трамп, что опять не исключено.

Продемократические СМИ в течение четырех лет подводили своего избирателя к мысли, что повторную победу президента признавать нельзя. А весенние события показали, что уровень готовности к акциям протеста в американском обществе очень высок.

При этом в среде демократов появились профессиональные активисты вроде наших, а в среде республиканцев – профессиональные "защитники от активистов". И те, и другие хотят чего-то вроде нашего Майдана, поскольку это уже их образ жизни и заработок. Так что вероятность событий, из-за которых Штаты забудут об остальном мире, крайне высока.

А в остальном мире очень много тех, кто ждет этого периода. Германия хочет ослабления американского внимания не только для достройки "Северного потока-2", но и для решения вопросов о европейском оборонительном союзе и о создании европейского аналога SWIFT, который сделает компании из ЕС неуязвимыми для американских санкций. Свои вопросы постараются в этот период решить Россия, Китай и Иран. Так что победителю президентских выборов-2020 придется иметь дело с очень изменившимся миром, как бы его ни звали.

Лукашенко взял в руки "щит ОДКБ"

Фото с сайта Кремля

В Белоруссии Александр Лукашенко перешел в наступление. Нет, он все еще ничего не сделал для снижения протестных настроений в мозгах своих граждан, но он, похоже, нашел способ лишить Евросоюз желания вмешиваться во внутренние дела своей страны. Вчера было официально объявлено, что на территории Белоруссии пройдут российско-белорусско-сербские военные учения "Славянское братство-2020".

Формально учения, конечно, не имеют никакого отношения к событиям в соседней стране. Но они выглядят совсем иначе, если вспомнить о том, что недавно Бацька заявил о возможности введения войск ОДКБ (то есть, по сути, российских) на территорию своего государства, и Россия подтвердила готовность следовать этому сценарию.

Уже только эти два заявления охладили пыл многих горячих голов на Западе, где перестали говорить о необходимости немедленной отставки Лукашенко и даже пообещали не реализовывать "украинский сценарий". А военные учения, благодаря которым российские войска совершенно легально оказываются на белорусской территории, делают ситуацию и вовсе взрывоопасной для Евросоюза: ведь значительные силы ОДКБ и НАТО будут стоять фактически друг против друга на белорусско-польской границе, а там достаточно небольшой провокации, чтобы все привело к большим проблемам.

Но даже если на границе все будет спокойно, войска, введенные под предлогом учений, могут остаться и после них – по просьбе президента Белоруссии. И хотя это многим не понравится, можно не сомневаться, что с активными протестами в стране будет покончено. Белоруссия – не Афганистан, где ввод войск был только началом событий.

Так что на сценарии "АнтиЛукашенко-2020", скорее всего, можно ставить точку. Но это только первый этап. На втором все равно состоится конституционная реформа, призванная успокоить протестные настроения в умах граждан. В результате этой реформы Лукашенко лишится части власти и, возможно, президентского поста. Но это уже не будет его полным поражением, а плановой передачей власти согласованному с Москвой преемнику.