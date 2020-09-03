Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что если бы сделка ОПЕК+ не была подписана. то сейчас цены на нефть были бы намного меньше. Если сейчас они составляют примерно 45 долларов за баррель, то без подписания сделки цены были бы около 10-20 долларов за баррель.

Об этом сообщает ПРАЙМ.

"Когда мы говорим о неблагоприятных событиях, связанных с сокращением добычи в рамках ОПЕК, я бы по-другому несколько акценты расставлял. ... Сокращение добычи, и в регионах в том числе, идет не из-за сделки ОПЕК+, а из-за снижения мирового спроса в первую очередь. У нас бы по-любому сокращение было бы добычи, но оно было бы неуправляемым. Оно было бы еще хуже. И коллапс на сегодня мы наблюдали бы - цену не $45, а в районе $10–20",- сказал Новак.

Он пояснил, что были два сценария развития ситуации: первый - хаотичное сокращение из-за падения спроса . Второй - скоординированное равномерное сокращение, и был выбран второй вариант.

Напомним, что в преле страны ОПЕК+ достигли соглашения по сокращению объемов добычи нефти на 10 млн б/с, чтобы поддержать цены, оказавшиеся под негативным влиянием коронавиируса.

С 1 августа условия сокращения были смягчены с 9,6 до 7,7 млн баррелей в сутки. Такие условия призваны поддерживать баланс на нефтяном рынке в период постепенного восстановления спроса и могут продлиться до конца года.

"Страна" публиковала новость о том, что мировые цены на нефть продолжают медленно расти шестой месяц к ряду.

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