Президент Беларуси Александр Лукашенко, против которого сейчас проходят массовые протесты, весной 2014 года предлагал европейским политикам создать белорусско-украинский союз. Он сам хотел возглавить новое союзное государство. Цель создания государства – урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

Об этом рассказал бывший президент Евросовета Дональд Туск польскому изданию Onet.pl.

"Я не говорил об этом раньше, но была такая ситуация, когда Минск ангажировался в подобие посредничества между ЕС, Россией и Украиной в эти горячие дни украинского кризиса. Ко мне позвонил Лукашенко (я тогда еще был премьер-министром Польши) и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. Тогда он просил поддержать его предложение белорусско-украинского союза, где он был бы президентом обеих стран", – отметил Туск.

Экс-президент Евросовета отметил, что Лукашенко тогда намекал, что это единственный способ затормозить агрессивные действия России.

"Он это делал, не заботясь об Украине, а опасаясь потерять власть. Тогда все опасались, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которых могла быть не только Украина, но также и Беларусь. Это могло означать его конец", – считает Туск.

Напомним, латвийский МИД запретил въезд в страну Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам из-за ситуации, которая сложилась в стране после президентских выборов. Аналогичные меры были приняты Литвой и Эстонией. Это произошло после массовых задержаний активистов Беларуси на маршах протеста против Лукашенко.

Ранее Литва подготовила санкции для 118 должностных лиц Беларуси, которые причастны к фальсификациям выборов президента 9 августа, а также к насилию против демонстрантов.

В свою очередь Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении ряда стран, в частности, Литвы и Польши, и заявил, что Литва и Польша "зажрались".