Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в своем посте в Facebook, что из согласованного текста интервью с Витольдом Фокиным, при публикации в "Стране" якобы была вырезана его фраза об амнистии.

"Витольд Павлович показал согласованный им текст своего интервью, который оказался не совсем идентичным тому, что было опубликовано. В частности, после слов о всеобщей амнистии, оказалось, были еще слова "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Но эти слова, почему-то, пропали", - написал Гармаш.

На это ответил главный редактор "Страны" Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

"Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш распространил лживую информацию о том, что якобы "Страна" убрала фразы из согласованного текста интервью с Витольдом Фокиным.

Так, Гармаш говорит, что в тексте интервью, которое согласовал Фокин, касательно амнистии была фраза "кроме тех, у кого руки по локоть в крови", которую "Страна" якобы затем из публикации убрала.

Это ложь. Файл с согласованным текстом интервью журналист "Страны" Денис Рафальский получил в субботу 29 августа на свою электронную почту в 10.10.

Фраза по амнистии там звучит также как и в тексте опубликованного интервью.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше, всего Донбасса".

Более того, в том же интервью Фокин далее повторяет эту же мысль про всеобщую амнистию без всяких оговорок:

"Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса".

После выхода интервью прошло уже несколько дней. И Фокин не разу публично не опроверг опубликованного на нашем сайте.

Наоборот, комментируя обвинения в свой адрес (в том числе и по поводу амнистии) он подтвердил, что стоит на той же позиции, что изложена в интервью.

Так, в комментарии 5 каналу Фокин сказал, что в интервью "Стране" цитировал положения Минских соглашений.

"Если сторонники войны бесятся, значит мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся сделать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", - сказал Фокин.

Все это говорит о том, что Гармаш распространил лживую информацию с целью дискредитировать наше издание. Просим коллег принять это к сведению.

Также посоветуемся с юристами как на это реагировать в правовом поле", - резюмировал Игорь Гужва.

Полное интервью Витольда Фокина, где прозвучало заявление об амнистии, можно прочесть на "Стране".

Напомним, из-за позиции по урегулированию конфликта на Донбассе, высказанных в интервью "Стране" заместителем главы украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольдом Фокиным, его внесли в базу "Миротворца".

Как сообщала "Страна", первый заместитель руководителя делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отреагировал на волну критики, которая обрушилась на него после заявлений по Донбассу в интервью "Стране". Он подчеркнул, что в части, которая касалась ОРДЛО, цитировал положение Минских соглашений.

Также "Страна" писала, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления в интервью "Стране" Витольда Фокина о том, что необходимо провести всеобщую амнистию и дать Донбассу особый статус.