Под Черниговом женщина застрелила мужа и забетонировала его тело в гараже. Видео
В Черниговской области жена застрелила мужа, а затем, с помощью сына забетонировали тело в гараже.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Как утверждают правоохранители, к ним неделю назад семья обратилась с заявлением об исчезновении мужа. Несколько дней полицейские, местные, и родные бесполезно прочесывали район", - говорится в сюжете.
Местные жители говорят, что семья, а это муж, жена и двое взрослых сыновей, жили не бедно. Мужчина - экс-руководитель колхоза, предприниматель и экс-депутат районного совета.
Теперь, если вину женщину докажут, она может угодить за решетку на срок до 15 лет.
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