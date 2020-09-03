В Черниговской области жена застрелила мужа, а затем, с помощью сына забетонировали тело в гараже.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Как утверждают правоохранители, к ним неделю назад семья обратилась с заявлением об исчезновении мужа. Несколько дней полицейские, местные, и родные бесполезно прочесывали район", - говорится в сюжете.

Местные жители говорят, что семья, а это муж, жена и двое взрослых сыновей, жили не бедно. Мужчина - экс-руководитель колхоза, предприниматель и экс-депутат районного совета.

Теперь, если вину женщину докажут, она может угодить за решетку на срок до 15 лет.

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