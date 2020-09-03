Министерство финансов намерено оспорить решение Печерского райсуда Киева об удовлетворении требования семьи Суркисов относительно принудительного исполнения решения суда от 2017 года, который обязал "ПриватБанк" обслуживать депозиты Суркисов. Задолженность по ним истцы оценили в $350 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Министерство финансов не согласны с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка $ 350 млн в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на провозглашенную сегодня решение", – указано в сообщении.

Напомним, в июне Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины, Кабинета министров и "ПриватБанка" по делу об иске Игоря и Григория Суркисов к "ПриватБанку". Таким образом Суркисам отказали в компенсации.

Как сообщала "Страна", однако уже в начале августа семья Суркисов подала новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с публикациями о их причастности к выводу средств из ПриватБанка.

Также "Страна" писала, что 2 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление оффшорных компаний, которые принадлежат братьям Суркисам. Заявление о порядке выполнения решения суда от 2017 года обязывает национализированный ПриватБанк обслуживать депозиты Суркисов, которые сгорели при национализации, так как Суркисов посчитали связанными с ПриватБанком лицами. Задолженность по депозитам оценивают в $350 млн.