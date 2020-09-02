В Ивано-Франковской области, в селе Тустань Галичского района, загрелась свиноферма, в которой находится около 30 тысяч животных.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Пожар здания свинокомплекса в селе Тустань Галичского района случился утром, примерно в 9:10. "Пожар возник в здании свинокомплекса из 4-х секций размером в плане 20х200 м, в которых находится около 28-30 тысяч свиней разного возраста", - говорится в сообщении.

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