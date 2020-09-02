В МОЗ объяснили украинцам, как узнать аллергию и можно ли ее вылечить навсегда
Украинцам рассказали о видах, симптомах и лечении аллергии. Полностью избавиться от дискомфорта можно примерно за год, однако некоторые выбирают избегать аллерген.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
"Сейчас известно более 20 тысячах аллергенов, количество которых продолжает расти. Реакция иммунной системы организма на аллерген - аллергия. Проявления аллергии зависят от аллергена, с которым контактирует организм. Самые распространенные симптомы аллергии: чихание, заложенность носа, зуд, слезотечение, покраснение, кашель. Симптомы аллергии часто схожи с проявлениями других болезней. Поэтому, чтобы правильно вести лечение, необходима точная диагностика (выявление аллергена). Профилактические мероприятия предусматривают избегание контакта с аллергеном. Лечение - аллергоспецифическая иммунотерапия. Иммунотерапия длительная и требует не менее года", - указано в сообщении.
Факторы, способствующие развитию аллергии:
- наследственная предрасположенность (если у обоих родителей есть аллергия, то у ребенка риск заболеть аллергией составляет 70%, если только один - 40%);
- окружающая среда (количество и природа аллергенов, климатические, гографические, экологические условия);
- несбалансированное питание, сопутствующие заболевания, общее состояние здоровья, стрессы и прочее.
Все аллергены делят на две группы:
- эндоаллергены, образующиеся внутри организма (клетки, поврежденные инфекцией, химическими, физическими и другими воздействиями);
- экзоаллергены - вещества, влияющие на человека снаружи.
Экзоаллергены подразделяют на:
- инфекционной природы (аллергены бактерий, вирусов, грибов, простейших и гельминтов);
- неинфекционной природы (пыльцевые, пищевые, бытовые, инсектные, промышленные и другие).
Пыльцевые аллергены - многочисленные, их насчитывается около 100 видов. В Украине один из основных видов пыльцы, вызывающей поллиноз (аллергическое заболевание) - пыльца злаковых.
Для каждого региона характерен свой календарь опыления растений. Для Украины он такой:
- апрель-май: береза, ольха, орешник, дуб, ясень, клен, тополь, орешник, вяз, ива;
- июнь-июль: тимофеевка, ежа, овсяница, лисохвост, костер, пырей, мятлик, райграс, кукуруза, липа и прочие;
- июль-сентябрь: полынь, амброзия, одуванчик, лебеда, цикламен и прочие.
Напомним, российский специалист, аллерголог-иммунолог Рахим Хаитов заявил, что аллергики не входят в группу риска заражения коронавирусной инфекцией.
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