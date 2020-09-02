При пожаре на рынке в Коцюбинском сгорели пять киосков. Фото и видео
В поселке Коцюбинское в Киевской области вспыхнул крупный пожар на рынке.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Киевской области.
При этом, как говорится в сюжете ТСН, полностью выгорело пять магазинов, еще около десяти пострадали так, что их уже не восстановить.
Продавцы увидели дым из кондиционера на крыше одного из магазинов и вызвали спасателей. Пока они ехали, огонь стремительно перебросился на соседние киоски.
Ранее сообщалось, как на трассе Киев - Одесса дотла сгорел пассажирский автобус, в котором ехали 20 пассажиров.
Также мы сообщили первые подробности и причину пожара в столичном ЖК Taryan Towers.
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