В поселке Коцюбинское в Киевской области вспыхнул крупный пожар на рынке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Киевской области.

При этом, как говорится в сюжете ТСН, полностью выгорело пять магазинов, еще около десяти пострадали так, что их уже не восстановить.

Продавцы увидели дым из кондиционера на крыше одного из магазинов и вызвали спасателей. Пока они ехали, огонь стремительно перебросился на соседние киоски.

Ранее сообщалось, как на трассе Киев - Одесса дотла сгорел пассажирский автобус, в котором ехали 20 пассажиров.

Также мы сообщили первые подробности и причину пожара в столичном ЖК Taryan Towers.