В распоряжении "Страны" оказалось видео перестрелки в Киевской области. Стрельба произошла в одном из ресторанах города Украинка, расположенном неподалеку от украинской столицы.

Видео опубликовал Telegram-канал "Политика страны".



"Сегодня произошла перестрелка в одном из ресторанов города Украинка (Киевская область). Как говорят очевидцы работала банда Пики", - говорится в сообщении.

Видно, что после стрельбы из ресторана выбегает группа парней, которые потом разбегаются по машинам и пытаются уехать.

После этого из другого входа ресторана выбежала другая группа парней, в руках у которых легко заметить автоматическое оружие. Они ведут огонь в направлении убегающих, а потом собирают гильзы на парковке.

"Пика - влиятельный в городе человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончилось стрельбой", - сказал источник в мэрии Украинки.

Ранее "Страна" писала, что за первое полугодие в Украине были обезврежены 11 банд, из которых восемь были в Киевской области. Среди них была и банда, которая устроила стрельбу в Броварах. Однако заказчиков преступления до сих пор установить не удалось.

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