Специалист рассказал, что летучие мыши не разносят коронавирусную инфекцию. От них моет заразиться человек только в редком случае.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.

По его словам, передача инфекции от животного к человеку - это очень редкое эволюционное событие, обычно этому способствует мутация.

"В каждый данный момент такие вирусы не образуются, переходящие на человека", - уточнил Альтштейн.

По его словам, не стоит бояться летучих мышей и, тем более, уничтожать их.

"Свое дело коронавирус через летучих мышей уже сделал, он начал пандемию. Повторные случаи не исключаются, но будут очень редкими, может быть, через 200-300 лет, может, через 30 лет", - сказал эксперт.

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