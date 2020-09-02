Немецкая прокуратура постановила, что людей, протестующих против действующих карантинных ограничений и отказывающихся носить маски, можно называть "ковидиотами" без страха понести наказание.

Об этом в Twitter заявил генеральный прокурор Берлина.

В сообщении указано, что прокуратура Берлина не будет возбуждать дело против сопредседателя Социал-демократической партии Германии Саскии Эскен после того, как на нее поступили сотни жалоб.

Напомним, в начале августа Эскен назвала участников демонстрации против коронавирусных мер "ковидиотами".

"Резкое слово "ковидиоты" как выражение мнения в политическом споре в связи с пандемией коронавируса не подлежит наказанию и подпадает под конституционно защищенную свободу слова", - говорится в заявлении прокурора.

В своем твите 1 августа Эскен заявила, что протестующие на марше в Берлине угрожают здоровью других, нарушая правила социального дистанцирования и игнорируя требования носить маску.

В последние несколько недель в Германии проходят массовые протесты против ограничений, введенных властями для сдерживания распространения коронавируса.

Ковидиоты - люди, которые не верят в пандемию коронавируса, многие их них считают, что эпидемия существует только в медиа и придумана властями, чтобы ограничить права и свободы населения, а потому нарушают правила карантина

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