Турецкие власти фиксируют второй пик заболеваемости коронавирусом, в связи с чем было решено ввести ограничения для пожилых людей.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу Минздрава страны Фахреттина Коджу.

"Пандемия продолжается, с каждым днем все больше случаев заражений. Мы переживаем второй пик первой волны. Анкара, Стамбул, Измир, Бурса все еще в ряду высокого риска", - заявил он.

По его словам, также повышение заболеваемости фиксируют в Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме. За последние сутки в стране стало известно о 1 596 новых случаях заражения, что является рекордом с середины июня.

Всего заражено более 273 тысяч человек, за сутки скончалось 45 пациентов, с начала пандемии - 6 462. Самая высокая заболеваемость сейчас в Анкаре. Пока что о потере контроля не заявляют, однако "в некоторых провинциях ситуация пограничная".

"Поэтому мы больше работаем над Анкарой и начали принимать меры, особенно в отношении социальной дистанции. Людям старше определенного возраста ограничен вход в разные учреждения. Но пока на повестке дня нет таких мер, как комендантский час", - добавил Коджа.

Напомним, в Турции ужесточили карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса. Они коснулись отдельных категорий граждан - людей старше 65 лет в нескольких регионах.

Как сообщала "Страна", соседствующие с Украиной страны (кроме Молдовы и Румынии) вошли в "зеленую" зону по распространению коронавируса. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава по состоянию на 22 августа.