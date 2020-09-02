Главное управление ГНС в Запорожской области подготовило памятку с важными цифрами с 1 сентября 2020 для ФОП I, II, III групп и IV группы - агропроизводителей.

Памятку налоговики разместили на своей сайте.

В частности, в табличке указана новая минимальная зарплата, размер прожиточного минимума, а также ставки единого налога и максимально разрешенные количества наемных работников для ФОПов разных групп.

Напомним, что в последний день августа сбоил единый госреестр, в результате чего украинцы не могли открыть и закрыть ФОПы.

Ранее "Страна" сообщала, как в последний день налоговики Украины напомнили об уплате налога на прибыль.

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