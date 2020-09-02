Правоохранители Черкасской области вовремя подоспели к мужчине, надувная лодка которого начала сдуваться прямо на средине Кременчугского водохранилища.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Черкасской области в Facebook.

"Черкасские патрульные помогли рыбаку, который попал в водную ловушку. Мужчина решил порыбачить на Кременчугском водохранилище. Отплыл далеко от берега и случайно повредил свою надувную лодку. Воздух быстро выходил - и мужчина начал тонуть. Самостоятельно вернуться к берегу мешали сильные порывы ветра", - указано в сообщении.

Отмечается .что рядом патрулировали полицейские роты по обслуживанию водных объектов Алексей Онученко и Александр Басок. Они заметили, что мужчина звал на помощь и направились к нему. Пострадавшему помогли пересесть на полицейский катер и погрузили на борт его лодку.

После этого мужчину доставили на берег и проинформировали о безопасном поведении на воде.

Напомним, сотрудники патрульной полиции Северодонецка оказали первую медицинскую помощь мужчине, которого нашли с ножевым ранением в область сердца.

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