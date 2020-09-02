В Харьковской области из-за большого пожара, который охватил 500 га на территории Двуречанского лесничества, эвакуировали 52 человека из сел, близко расположенных к месту пожара. Кроме того, в результате стихийного бедствия один человек пострадал, он отравился угарным газом.

Об этом сообщает прес-служба ГСЧС Украины.

"Для эвакуации населения задействован автобус. На месте пожара эвакуированы 52 человека (40 человек из с.Горобьевка и 12 человек с.Гряниковка). Размещение эвакуированных людей планируется на базе поликлиники и лицея пгт. Двуречная", - сообщает пресс-служба.

В информации также указано, что в результате пожара пострадал 1 человек - он обратился в больницу с предварительным диагнозом "отравление угарным газом".

По информации Харьковской ОГА, огонь полностью уничтожил Горобьевку и затронул Гряниковку и Кутьковку

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Мы писали, что масштабный лесной пожар под Харьковом остановил железнодорожные перевозки, а также полностью сжег село Горобьевка.