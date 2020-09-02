Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, который в прошлом году перенес тяжелую операцию, заразился коронавирусом.
Об этом сообщает ANSA.
Согласно заявлению, опубликованному его соратниками, 83-летний Берлускони в данный момент находится на самоизоляции в своем доме недалеко от Милана.
При этом у него нет никаких симптомов и он удаленно занимается партийной работой.
Берлускони сдал тест на коронавирус в качестве профилактической меры после визита на Сардинию.
Напомним, Сильвио Берлускони занимал пост премьер-министра в четырех правительствах течение девяти лет, прежде чем был вынужден уйти в отставку в 2011 году.
25 августа стало известно, что итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе встречался с Берлускони до того, как получил положительный результат на COVID-19.
Политик сказал тогда, что он прошел тест и у него не был обнаружен вирус.
Ранее "Страна" сообщала, что Берлускони получил три миллиона евро в наследство от секретаря.
Также мы писали, как умерла участница секс-вечеринок у Берлускони, отравившись изотопом кобальта.