Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, который в прошлом году перенес тяжелую операцию, заразился коронавирусом.

Об этом сообщает ANSA.

Согласно заявлению, опубликованному его соратниками, 83-летний Берлускони в данный момент находится на самоизоляции в своем доме недалеко от Милана.

При этом у него нет никаких симптомов и он удаленно занимается партийной работой.

Берлускони сдал тест на коронавирус в качестве профилактической меры после визита на Сардинию.

Напомним, Сильвио Берлускони занимал пост премьер-министра в четырех правительствах течение девяти лет, прежде чем был вынужден уйти в отставку в 2011 году.

25 августа стало известно, что итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе встречался с Берлускони до того, как получил положительный результат на COVID-19.

Политик сказал тогда, что он прошел тест и у него не был обнаружен вирус.

Ранее "Страна" сообщала, что Берлускони получил три миллиона евро в наследство от секретаря.

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