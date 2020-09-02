2 сентября Одесса празднует день города. В этом году на праздник в Южную Пальмиру пригласили певца-сироту Максима Ткачука с Волыни.

На концерте, посвященном дню города, мальчик исполнил ту самую "Смуглянку", которая сделала его знаменитым и за которую его весной затравили националисты, а в августе - Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ).

Напомним, в середине августа НОТУ отказала в участии в нацотборе на детское "Евровидение" 12-летнему мальчику.

На этом скандал не завершился. Вскоре генеральный продюсер телеканала "Суспильне UA" Ярослав Лодыгин назвал певца-сироту "оружием в руках врага".

А в начале года певца-сироту травили националисты за то, что тот исполнил песню "Смуглянка" на песенном конкурсе в Лондоне.