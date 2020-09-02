Спустя полчаса тушения пожара в элитном новострое Taryan Towers очаг возгорания был потушен. Спасатели рассказали, что загорелся утеплитель во время сварочных работ.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"2 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе по ул. Иоанна Павла II 12, в 35-этажной новостройке возник пожар на 34 этаже. К тушению пожара были привлечены 18 чел. о / с и 4 ед. техники. В 20:57 пожар был ликвидирован на площади 15 м кв.", - указано в сообщении.

К месту вызова немедленно было направлено спасателей 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава из ближайших пожарно-спасательных частей. По прибытию было установлено, что пожар возник в новостройке на 34-м этаже 35-х этажного дома. Как стало известно позднее, во время сварочных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.

Ликвидировать возгорание удалось примерно за полчаса, в результате пожара погибших и пострадавших нет. Теперь полиции предстоит уточнить точные причины и виновного в произошедшем.

Напомним, в недостроенном элитном жилом комплексе Taryan Towers на Печерске 2 сентября произошло возгорание. Пожар вспыхнул в одной из башен, где полным ходом идут строительные работы.

Как сообщала "Страна", в Двуреченском районе Харьковской области произошел масштабный лесной пожар. Площадь возгорания составляла более 400 гектаров.