Печерский районный суд Киева в среду, 2 сентября, удовлетворил заявление оффшорных компаний, которые принадлежат братьям Суркисам. Заявление о порядке выполнения решения суда от 2017 года обязывает национализированный ПриватБанк обслуживать депозиты Суркисов, которые сгорели при национализации, так как Суркисов посчитали связанными с ПриватБанком лицами. Задолженность по депозитам оценивают в $350 млн.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на юридического советника банка Андрея Пожидаева в среду.

По его словам, банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств со счетов банка.

В соответствующем заявлении компании Суркисов просили суд точно определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов, размещенных оффшорами в 2012-2014 годах (до национализации) на счетах кипрского филиала финучреждения.

Кроме того, компании просили предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов банка соответствующих средств в случае отказа банком от их добровольного погашения.

Ранее "Страна" писала, что национализированный "Приватбанк" проиграл дело по офшорным компаниям братьев Суркисов. Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе постановление Печерского райсуда.

Согласно ему, "Приватбанк" должен выплатить свыше $250 млн. Это деньги, которые во время национализации по bail-in конвертировали в акции банка. Они не стоили ничего, поскольку днепровский банк в ходе национализации купили за 1 гривну.

Ранее "Страна" подробно описывала суть судебной тяжбы Суркисов по поводу депозитов в "ПриватБанке" и реакцию на это МВФ.