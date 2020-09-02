В Луганской области приехавших по вызову полицейских ждал агрессивный мужчина с пистолетом в руках, который направил на правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Facebook.

"Луганские патрульные задержали мужчину, который угрожал им, вероятно, пистолетом. Каждый вызов для патрульных - неизвестный уровень опасности. Полицейские никогда точно не знают, что их ждет. Так, неожиданную развязку получил обычный вызов о домашнем насилии, который патрульные получили вчера в Рубежном" - указано в сообщении.

По указанному адресу выехала бригада патрульной полиции, однако инспекторов встретил агрессивно настроенный мужчина с предметом, похожим на пистолет. Он направил его на полицейских и начал кричать, что будет стрелять. После этого мужчина направил оружие себе на висок и снова угрожал спустить курок.

Патрульным удалось убедить местного жителя положить оружие на землю, сейчас задержанный находится под следствием Рубежанского отдела полиции.

Напомним, в городе Путивль Сумской области молодой полицейский угрожал женщинам с детьми пистолетом за вход в супермаркет без масок несмотря на то, что девушки исправили ошибку по требованию администрации магазина.

Как сообщала "Страна", в Киеве патрульная полиция задержала мужчину, который зашел в банк и угрожал захватить его. Он направлял на сотрудников и посетителей предмет, похожий на пистолет, а после этого скрылся.