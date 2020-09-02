Российские власти отреагировали на сообщение правительства Германии о том, что в организме Алексея Навального обнаружили следы яда из группы "Новичок".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, до отправки оппозиционера в Берлин у него не было выявлено отравляющих веществ. А представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москве по сути не на что реагировать.

Об этом пишет РИА Новости.

Песков сказал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, но на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.

"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", - отметил пресс-секретарь Путина.

Отвечая на вопрос, как в Кремле будут реагировать на заявление Берлина, он сказал: "В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления".



"До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было", - добавил Песков.



Представитель Кремля напомнил, что генеральная прокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ. Российские врачи также официально предложили обмен данными, но пока не получили ответа от немецких коллег.

Между тем российский посол в ФРГ Сергей Нечаев посетил МИД Германии, однако там никакой фактуры по делу Навального ему не передали.

По заверениям Захаровой, к 20:30 по Москве (столько же по киевскому времени) российская сторона не получила ни одного материала по этому вопросу, ни по раннее направленным запросам, сформулированным генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков.

"Ноль. Ничего. Кроме опять же политических деклараций... Ничего нет. Отвечать не на что. Тем удивительнее заявление от немецкой стороны о том, что они ожидают некого ответа от России, российских коллег. Ответа на что?.. На какой конкретно материал, справку? О чем идет речь - понять невозможно", - сказала Захарова.

В МИД РФ добавили: складывается впечатление, будто кто-то запрещает Минюсту ФРГ и медработникам общаться с российскими коллегами. А мегафонная дипломатия, обращения к ЕС, НАТО и ОЗХО в этой ситуации нужны, видимо, для обоснования заранее подготовленных "ответных мер".

Ранее "Страна" приводила слова Пескова о том, что немецкие власти официально не проинформировали Москву о своих выводах по поводу якобы отравления оппозиционера "Новичком".

Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что Навальный стал жертвой преступления.