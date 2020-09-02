В Белой Церкви под Киевом местные патрульные полицейские попали в ДТП. Водитель грузовика въехал в их служебный автомобиль. В результате этого белоцерковские патрульные получили травмы.

Об этом сообщает прес-служба патрульной полиции Белой Церкви.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 12 часов, на 63 км автодороги М 05 Киев - Одесса. Инспекторы из отделения безопасности дорожного движения остановили на обочине водителя грузовика MAN за нарушение ПДД", - сообщает прес-служба.

Фото: Патрульна поліція Білої Церкви

Патрульные припарковались позади с включенными проблесковыми маячками. Когда полицейские общались с остановленным водителем, по той же дороге двигалось еще одно грузовое авто Mercedes-Benz, водитель которого не заметил автомобилей, стоявших на обочине.

"Сначала он въехал в служебный автомобиль, а затем - столкнулся с грузовиком. В результате ДТП, патрульные полицейские получили травмы - их госпитализировали в больницу", - пишет полиция.

Следователи выяснят все детали происшествия.

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