Министр обороны Российской Федерации и президент Русского географического общества Сергей Шойгу считает вредными гаджеты.

По его мнению, через них поступает много ненужной информации и они мешают увидеть страну своими глазами.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.



"Наш главный враг - вот он", - сказал Шойгу, указав на лежащий на столе смартфон.



Министр полагает, что часто гаджеты заменяют людям реальную жизнь.

"Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул. Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, - это ягодка на зубочистке, а в реальности там ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть", - отметил чиновник.

Шойгу добавил, что за счет гаджетов и огромного потока часто совершенно ненужной информации нам кажется, что мы живем насыщенно, бурно.

"А на самом деле нет - мы живем в сиюминутном информационном пространстве, живем очень коротко и неподробно".

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции школьникам и учителям запретили пользоваться мобильниками в учебных заведениях.

То же самое собирались сделать украинские законодатели.