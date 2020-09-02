Министр обороны России назвал смартфон главным врагом современного человека
Министр обороны Российской Федерации и президент Русского географического общества Сергей Шойгу считает вредными гаджеты.
По его мнению, через них поступает много ненужной информации и они мешают увидеть страну своими глазами.
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"Наш главный враг - вот он", - сказал Шойгу, указав на лежащий на столе смартфон.
Министр полагает, что часто гаджеты заменяют людям реальную жизнь.
"Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул. Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, - это ягодка на зубочистке, а в реальности там ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть", - отметил чиновник.
Шойгу добавил, что за счет гаджетов и огромного потока часто совершенно ненужной информации нам кажется, что мы живем насыщенно, бурно.
"А на самом деле нет - мы живем в сиюминутном информационном пространстве, живем очень коротко и неподробно".
Ранее "Страна" сообщала, что во Франции школьникам и учителям запретили пользоваться мобильниками в учебных заведениях.
То же самое собирались сделать украинские законодатели.