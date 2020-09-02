Одна область покинула "красный" список. Таблица готовности регионов Украины к ослаблению карантина на 2 сентября
По состоянию на 12 сентября в Украине не готовы к ослаблению карантина большинство регионов страны. Так, по данным Министерства здравоохранения, Киев и 16 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние сутки "красный" список областей покинула Полтавская область. Так, к ослаблению карантина не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Напомним, лихорадка, сухой кашель, затрудненное дыхание - такие основные симптомы коронавируса назвал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего онлайн брифинга. При этом он добавил, что болезнь может протекать и бессимптомно.
Как сообщала "Страна", весь класс ушел на карантин после обнаружения коронавируса у школьника в Бердянске.
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