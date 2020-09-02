В Киеве патрульная полиция задержала мужчину, который зашел в банк и угрожал захватить его. Он направлял на сотрудников и посетителей предмет, похожий на пистолет, а после этого скрылся.

Об этом сообщает прес-служба патрульной полиции столицы.

Сообщение о разбое полицейские получили в среду, 2 сентября, около 3-х часов дня.

"В полицию обратилась руководитель отделения банка на улице Симиренко и сообщила, что в банк зашел неизвестный мужчина угрожал захватить учреждение, достал из сумки пистолет и направлял его на людей, после чего скрылся", - сообщают в полиции.

Фото: Facebook/Патрульна поліція Києва

Посетители и работники банка подробно описали человека, а автопатрули немедленно отправились разыскивать правонарушителя.

Вскоре в одном из дворов вблизи места происшествия патрульные совместно с работниками охранной фирмы заметили мужчину, похожего по описанию.

"Инспекторы задержали гражданина, при поверхностной проверки обнаружили у него предмет, похожий на пистолет. Позже его узнали очевидцы происшествия". - пишет прес-служба.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группа Святошинского управления полиции для извлечения предмета и дальнейших следственных действий.

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