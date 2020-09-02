В среду, 2 августа, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в составе представителей Украины, России и ОБСЕ в формате видеоконференции.

О его итогах сообщает сайт президента.

На рабочей группе по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Наблюдатели СММ ОБСЕ не зафиксировали жертв среди мирного населения с начала объявления режима прекращения огня.

ТКГ полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе. Они предварительно запланированы на ноябрь.

Кроме того, в ТКГ были принципиально согласованы четыре новых участка разведения сил и средств. Группе безопасности поставлена задача разработать детальный план и завершить проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима тишины.

В рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию об удерживаемых лицах, которую запрашивала другая сторона в рамках взаимного освобождения.

Между тем Украина, как отметили у Зеленского, уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении удерживаемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Координатор от ОБСЕ Тони Фриш заявил о недопустимости увязки процесса освобождения удерживаемых лиц с посторонними вопросами. Он призвал всех участников завершить процесс обмена списками на освобождение и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.

Денис Казанский, представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации, обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.

В рамках группы по политическим вопросам стороны обсудили возможности разблокирования процесса переговоров. Представители РФ в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины № 795 от 15 июля 2020 года.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук напомнил, что он направил в Верховную Раду письмо о возможности рассмотреть соответствие упомянутого постановления Минским договоренностям и сейчас ожидает ответа от украинского парламента в соответствии с регламентом.

Кравчук призвал участников консультаций не привязывать реализацию достигнутых на предыдущем заседании ТКГ договоренностей по участкам разминирования и участкам разведения сил и средств к рассмотрению Верховной Радой его обращения. По его словам, рассмотрение парламентом предусматривает ряд процедур, выполнение которых требует времени.

На сайте президента сообщили, что украинская делегация не восприняла попытки россиян давать оценку деятельности Верховной Рады, правительства и президента Украины.

"ТКГ не правомочна оценивать деятельность любого правительства. Это не является компетенцией ТКГ", - отметил Кравчук.

В рамках группы по социально-экономическим вопросам обсуждался вопрос выплат для бывших работников "Укрзализныци". В частности, Украина продлила срок выплат депонированной зарплаты бывшим работникам Донецкой и Луганской дирекции компании через систему быстрых переводов "Быстрая копейка" Ощадбанка. Речь идет о почти 4 700 человек.

Украинская сторона выступила за создание экспертной комиссии с участием международных специалистов для мониторинга экологической ситуации в регионах Донецкой и Луганской областей (включая подконтрольные Киеву территории).

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

Как писала "Страна", 1 сентября член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что, по его мнению, "лучше вообще на время отказаться от Минского сценария возвращения Донбасса".

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