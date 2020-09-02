В Харьковской области бушует огромный лесной пожар. Его площадь уже составила 500 га. Огонь распространился по территории Двуречанского лесничества и до села Горобьевка. За время пожара село сгорело полностью.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале.

"По оперативной информации пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основные очаги возгорания, один из которых локализован. К сожалению, 1 населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух есть места возгорания", - написал Кучер.

В пресс-службе ХОГА уточнили, что Горобьевка сгорела полностью. В Гряниковке и Кутьковке есть места возгорания.

По словам Кучера, на данный момент, жертв нет, количество пострадавших устанавливается.

В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 80 человек личного состава ГУ ГСЧС в области. Также задействован пожарный поезд, пожарный самолет АН-32П и 5 единиц техники лесхоза.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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